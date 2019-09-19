غارة تستهدف سيارات تحمل قيادات إرهابية جنوبي طرابلس

أخبار ليبيا24

أعلن الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري عن تدمير آليتين مسلحتين وسيارتين تحملان قيادات إرهابية وأجهزة تشويش للعصابات الإرهابية، في غارة جوية لسلاح الجو قرب منطقة السبيعة جنوب العاصمة طرابلس.

وفي تدوينة على حسابه بـ “فيسبوك” قال المسماري، “في غارة جوية اليوم الخميس تمكنت طائراتنا الحربية من تدمير 2 آلية مسلحة و2 سيارة “استيشن” تحمل قيادات إرهابية واجهزة تشويش للعصابات الإرهابية وذلك جنوب العاصمة طرابلس بالقرب من منطقة السبيعة”.

هذا وقال شهود اليوم الخميس إن ضربة جوية عنيفة استهدفت موقعاً بالقرب من كوبري الـ 17 في جنزور غربي طرابلس العاصمة.

وأظهرت صور رصدتها أخبار ليبيا 24 على الانترنت تصاعد دخان أسود كثيف في سماء الموقع من جراء الضربة.

ورجحت مصادر، أن تكون الضربة استهدفت مقرًا لـ “القوة الوطنية المتحركة” التابعة لداخلية ودفاع الوفاق.

ما رجحته المصادر أكدته شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني، حيث قالت الشعبة على موقع “فيسبوك” إن سلاح الجو استهدف عدة مواقع تابعة لحكومة الوفاق منها مواقع لمقر القوة الوطنية المتحركة بمنطقة جنزور.

وأوضحت الشعبة، أن الضربات حققت أهدافها.

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