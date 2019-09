مطرب مصري يلغي حفلته في بنغازي لهذا السبب

المتوسط:

أعلن المطرب المصري رامي جمال عن إلغاء حفله، الذي كان من المفترض إقامته غداً الجمعة في ليبيا، تحديداً في مدينة بنغازي، وكشف رامي عن سبب إلغاء الحفل، قائلا على صفحته الرسمية بموقع “تويتر”، جمهور حفل ليبيا المحترم.. أعتذر عن عدم تواجدي معكم غدا، نظرا لعدم إكمال المنظمين باقي الشروط المطلوبة، وفي حال تحديد موعد آخر من عدمه، سأُبلغكم”.

وكان رامي جمال أعلن عن انشغاله بألبومه الجديد، المقرر طرحه الفترة المقبلة، كما يعمل على أغنية جديدة مع المطربة اللبنانية أليسا.

