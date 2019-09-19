السفير الألماني يزور نالوت

قام السّفير الألمانيّ لدى ليبيا أوليفر أوفيتشا بزيارة إلى مدينة نالوت التقى خلالها عميد وأعضاء المجلس البلديّ بالمدينة.

وتمّ خلال الزّيارة عقد اجتماع بمقرّ البلدية نالوت نوقش فيه أهمّ الاحتياجات والصّعوبات التي تواجهها البلدية في مجال الكهرباء والأمن والصّحة والتّعليم حتى تتمكن هذه القطاعات من تقديم أفضل الخدمات للمواطن.

وأكّد السفير الألماني دعم بلاده بالتّنسيق مع بعثة الأمم المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي لكلّ المشاريع التّنموية وتدريب الكوادر العاملة في البلدية بالأساليب العلمية الحديثة موضّحا أنّ هذا العمل هو استكمال لجهود دعم المشاريع التّنموية في بلدية نالوت.

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