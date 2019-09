المتوسط:

كشفت مصادر عن توجيه الجيش عدة ضربات جوية ضد مواقع في الكلية الجوية بمصراتة ضمن العملية المستمرة لإجلاء العسكريين والخبراء الأتراك من كافة القواعد العسكرية .

حيث اعلنت غرفة العمليات أن سلاح الجو شن ضربتين على منشأة مرتبطة بالقوات التركية وسط الشق العسكري من الكلية الجوية

كما شن سلاح الجو ضربة جوية تستهدف معسكر الدفاع الجوي المعروف باسم ” معسكر السكت ” المحاذي لجنوب الكلية الجوية.

واشارت مصادر إلى أن حركة الطيران مستمرة في الشق المدني من الكلية الجوية مصراتة بشكل طبيعي وقيام رحلة الأجنحة رقم YL100 القاصدة إسطنبول في موعدها المحدد مسبقا بما يشير لعدم وجود أي أضرار جانبية نتيجة القصف الذي إستهدف الشق العسكري من القاعدة قبل قليل .

وفي نفس السياق أعلن المتحدث باسم القيادة العامة للجيش ، أنه تم شن غارة جوية نتج عنها تدمير 2 آلية مسلحة و2 سيارة استيشن تحمل قيادات إرهابية وأجهزة تشويش للعصابات الإرهابية وذلك جنوب العاصمة طرابلس بالقرب من منطقة السبيعة.

The post الجيش يشن غارات جوية في مصراتة والسبيعة بطرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية