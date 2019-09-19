سفير ألمانيا يجري زيارة إلى نالوت

أخبار ليبيا24

أجرى سفير ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا، ألفير أوفيتشا، اليوم الخمي، زيارة إلى نالوت حيث استقبله عميد وأعضاء البلدية.

وبحث السفير خلال الزيارة الاحتياجات والصعوبات التي تواجه البلدية وناقش مع عميدها عبدالوهاب الحجام، بمقر المجلس البلدي، بحضور عدد من الأعيان، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، المصاعب التي تواجه عمل المجلس، خاصة في قطاعات الأمن والصحة والتعليم والكهرباء.

وأكد السفير الألماني، أن بلاده ستقوم بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة، ودول الاتحاد الأوروبي للقيام بمشاريع تنموية، وتدريب الكوادر العاملة في نالوت بالأساليب العلمية الحديثة.

وعلى حسابه في موقع تويتر، قال السفير الألماني، “تشرفت بزيارة مدينة نالوت، والتي تعتبر شريكة في التعاون في مجال الحكم المحلي، حيث قمنا بمناقشات حية مع المجلس البلدي، الأعيان، الأكاديميين والمجتمع المدني بالمدينة”.

وأضاف، “أن المناقشات شملت أفكار مبتكرة لمزيد من التطوير”.

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