المتوسط:

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبّي كونتي، إنه “مع الرئيس (الفرنسي إيمانويل) ماكرون، سنتحدث أيضًا عن ملفات إستراتيجية مثل ليبيا”، فمن “الأساسي العمل مع فرنسا بشكل بناءً، وبإشراك جميع الشركاء الدوليين أيضًا”، لأن “هدفنا هو تحقيق الاستقرار”.

وخلال تصريحات صحفية تلت اجتماعه والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء أمس في روما، أشار كونتي إلى أن “الكيفية التي ينبغي بها السعي إلى عقد مؤتمر بين الليبيين”.

The post كونتي: العمل البناء مع فرنسا بشأن ليبيا أمر أساسي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية