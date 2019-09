المتوسط:

أكد الرئيس الفرنسي ماكرون أن “هناك تقارب حقيقي” بين إيطاليا وفرنسا حول ليبيا، وأن روما وباريس “عرفتا كيف تعملان معًا، وتبثان رسائل واضحة لشركائنا”.

وخلص الرئيس الفرنسي إلى القول “أنا مسرور جدًا لأن رئيس وزراء إيطاليا كونتي التقى السرّاج، وكلانا مقتنعان بأن المخرج من الأزمة الليبية، لن يتم التوصل إليه إلا بحل وسط سياسي إلى جانب الحوار”.

