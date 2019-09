أخبار ليبيا24- خاص وصلت اليوم الخميس إلى العاصمة الإيطالية المجموعة الأولى من الأطفال الليبيين المصابين بمرض سرطان الدم للعلاج في إحدى المستشفيات الإيطالية كجزء من المبادرة الإنسانية للتعاون الإيطالي للرعاية الصحية لصالح هؤلاء الأطفال. وكانت السفارة الإيطالية في طرابلس ذكرت عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” أن هذه المبادرة تأتي في إطار المساعدة المقدمة إلى […]

The post أطفال سرطان الدم في ليبيا…إيطاليا تنهي معاناتهم كجزء من المبادرة الإنسانية appeared first on وكالة أخبار ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24