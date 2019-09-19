قصف جوي على مواقع بمصراتة بينها مقار مرتبطة بعسكريين أتراك

مصراتة-العنوان

شن سلاح الجو في وقت قريب من اليوم الخميس غارات جوية على مواقع عسكرية مرتبطة بالخبراء العسكريين الأتراك بالكلية الجوية وعلى معسكر الدفاع الجوي بمنطقة السكت في مصراتة، وذلك ضمن سلسلة الغارات المكثفة لسلاح الجو ضد المليشيات المتحالفة مع الوفاق.

وأعلن الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري اليوم أن غارة جوية لسلاح الجو قرب منطقة السبيعة جنوب العاصمة طرابلس أسفرت عن تدمير آليتين مسلحتين وسيارتين تحملان قيادات إرهابية وأجهزة تشويش للعصابات الإرهابية

من جانبها أكدته شعبة الإعلام الحربي، أن سلاح الجو استهدف عدة مواقع تابعة لحكومة الوفاق منها مواقع لمقر القوة الوطنية المتحركة بمنطقة جنزور. وأوضحت الشعبة، أن الضربات حققت أهدافها.

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