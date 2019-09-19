بالفيديو أسماء أوائل الشهادة الثانوية

أقامت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني في طرابلس اليوم الخميس مؤتمرا صحفيا لإعلان نتائج امتحانات إتمام الشهادة الثانوية في مدارس المناطق التابعة لها.

وتم خلال المؤتمر الصحفي إعلان أسماء الطلبة الأوائل في الشهادة الثانوية لهذا العام.

وقال وزير التّعليم الدكتور عثمان عبد الجليل في كلمته أمام الحفل الذي أقامته الوزارة بالمناسبة إنّ النّتيجة التي تحقّقت مرضية، خاصة وأنّ عملية الامتحانات جرت في ظروف أمنية صعبة، حضر خلالها الطلبة للامتحانات في مناطق بعيدة بسبب نزوح أسرهم، بالإضافة إلى أنّ حياتهم كانت معرّضة للخطر، وعاشت أسرهم عوامل نفسية صعبة من أجل اجتياز هذه المرحلة المهمة، وتقدّم الوزير لكلّ الجهات التي أسهمت في إنجاح الامتحانات بالشكر، مهنئا النّاجحين ومتمنيا لهم مستقبلا زاهرا.

وكشفت وزارة التعليم أن النسبة العامة للناجحين في الثانوية العاملة لهذا العام بلغت 38.30%، موضحة أن نسبة نجاح القسم العلمي لهذا العام هي 42.33%، بينما كانت نسبة النجاح بالقسم الأدبي لهذا العام هي 20.79%.

وأشارت الوزارة إلى أنها سترسل نتائج الطلبة ونسب نجاحهم على أرقام هواتفهم المسجلة لدى الوزارة في خطوة جديدة تهدف إلى توفير الوقت والجهد على الطلبة.

يشار إلى أن امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي في المناطق التابعة لحكومة الوفاق انطلقت في الثامن عشر من أغسطس الماضي، بمشاركة 63,089 طالباً وطالبة منهم 51,286 بالقسم العلمي و11,803 بالقسم الأدبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية