“المؤقتة” تدشن ديوان مجلس الوزراء ببنغازي

احتفلت الحكومة المؤقتة الخميس بتدشين ديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي بحضور رئيس ووزراء الحكومة وعدد من أعضاء مجلس النواب.

واشتملت مراسم الافتتاح عرضا لفيلم وثائقي عن سيرة الرّاحل إبراهيم بكار الذي قدّم خدماته الجليلة لليبيا وبنغازي حيث أطلقت الحكومة اسمه على قاعة الاجتماعات الكبرى.

من جهته قال النّاطق باسم المؤقتة حاتم العريبي إنّ هذا الصّرح المعماريّ يعدّ الأول في تاريخ المدينة، مشيرا إلى أنّه شيّد وفقا لأعلى مستوى.

وأوضح العريبي أنّ إنشاء المقرّ يأتي ضمن مشاريع إعادة الاستقرار لبلدية بنغازي، مبينا أنّ رمزية إنشائه بمنطقة بوعطني له دلالة واضحة بعد الانتصار على الإرهاب في بنغازي وقتاله في آخر معاقله بطرابلس.

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