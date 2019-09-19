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“المؤقتة” تدشن ديوان مجلس الوزراء ببنغازي

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

احتفلت الحكومة المؤقتة الخميس بتدشين ديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي بحضور رئيس ووزراء الحكومة وعدد من أعضاء مجلس النواب.

واشتملت مراسم الافتتاح عرضا لفيلم وثائقي عن سيرة الرّاحل إبراهيم بكار الذي قدّم خدماته الجليلة لليبيا وبنغازي حيث أطلقت الحكومة اسمه على قاعة الاجتماعات الكبرى.

من جهته قال النّاطق باسم المؤقتة حاتم العريبي إنّ هذا الصّرح المعماريّ يعدّ الأول في تاريخ المدينة، مشيرا إلى أنّه شيّد وفقا لأعلى مستوى.

وأوضح العريبي أنّ إنشاء المقرّ يأتي ضمن مشاريع إعادة الاستقرار لبلدية بنغازي، مبينا أنّ رمزية إنشائه بمنطقة بوعطني له دلالة واضحة بعد الانتصار على الإرهاب في بنغازي وقتاله في آخر معاقله بطرابلس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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