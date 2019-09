الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا: أي اتفاق لا تكون مصر أحد أطرافه الرئيسية لن مجدي

المتوسط:

قال القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا، عثمان بركة، إن المجتمع الدولي لم يرتق إلى مستوى المسؤولية بعد، خاصة في دعوة الدول الداعمة للإرهاب في ليبيا إلى هذه المؤتمرات.

وأضاف بركة في تصريحات له، أن أي اتفاق لا تكون مصر أحد أطرافه الرئيسية لن يكون ذات جدية وأهمية، كما يتطلب ذلك اتفاق الأطراف الليبية على أية مخرجات وإلا لن تكون ذات جدوى.

وأكد عثمان أن القضية الأهم هي إخراج الدول الداعمة للإرهاب من المشهد، ووقف دعمهم للجماعات الإرهابية، وأن ذلك ينعكس على الجماعات في ليبيا، ويؤدي إلى خروجها من المشهد.

وشدد على أن أي توافق دولي لا بد أن يحظى بالتوافق الداخلي، وإلا سيقاوم حال محاولة فرضه بالقوة.

