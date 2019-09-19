علي السباعي: السراج ليس الشرعية..وانفراده بالقرارات ينذر بكارثة

قال عضو مجلس النواب الموازي، علي السباعي، إنّ “الشرعية” التي يعترف بها العالم اليوم ـ على هشاشتها ـ هي “الاتفاق السياسي” وليست “رئيس المجلس الرئاسي”.



ومن مقر إقامته يتركيا، أضاف السباعي، عبر صفحته على موقع التواصل “فيس بوك”، أنه على من أسماهم “النخب السياسية”، خاصة الداعمة للاتفاق السياسي، أن تسعى جادة لتفعيل الاتفاق السياسي عبر أجسامه الثلاثة، مجلس النواب، الرئاسي، الدولة.



وتابع: “البلد اليوم في غرب ليبيا يقودها فقط “رئيس المجلس الرئاسي!”.



وأردف قائلا: “حتى لو سلمنا بوطنيته وإخلاصه وحسن تدبيره وحرصه على مصالح البلد، فإن تفرده بالقرارات والمبادرات والحوارات، ينذر بكارثة عما قريب”

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