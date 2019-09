المتوسط:

أكد مدير مصلحة الجوازات والجنسية بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق جمعة بن غربية، أنه ” تم التواصل مع الجانب التونسي لإيجاد حلول جذرية لمشاكل تأخر دخول المسافرين الليبيين ورفضهم دخول الأراضي التونسية بسبب حالات اشتباه”.

وأكمل بن غريبة، في تصريحات له، أن ” الجانب التونسي أبدى مرونة واستيعاب بخصوص تسهيل العبور حول منفذ رأس جدير”.

