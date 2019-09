المتوسط

‏التقى السفير الأمريكي لدى ليبيا نورلاند يوم الخميس في أبوظبي بالقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر.

وناقشا الطرفان الأوضاع الراهنة في ليبيا وإمكانية التوصّل إلى حلّ سياسي للصراع في ‎ليبيا.

