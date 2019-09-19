توزيع بلاط أرضي للعائلات المحتاجة بتاورغاء

أشرف مكتب صندوق الزّكاة ببلدية تاورغاء على توزيع بلاط أرضيّ على عدد من العائلات المقيمة داخل البلدية.

وقام مكتب صندوق الزّكاة بالبلدية بعمل بحث اجتماعيّ للأسر التي تقدّمت بطلب الحصول على الإعانة والتي يبلغ عددها 20 عائلة والتي ستسخدمه في صيانة منازلها، وتقدّر الكمية التي تحصّل عليها المكتب بــ600 متر مربع من البلاط الأرضيّ، وهي زكاة عينية من أحد رجال الأعمال كدفعة أولى قابلة للزّيادة ويسعى المكتب لطرق الأبواب من أجل توفير العديد من الاحتياجات لهذه العائلات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية