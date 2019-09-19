مخصصة لداخلية الوفاق…نقل مئة مليون دولار من مركزي طرابلس إلى مصراتة

أخبار ليبيا24

قال رئيس لجنة السيولة في مصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي آغا إن طائرة خاصة وصلت إلى مطار مصراتة تم تأجيرها من قبل مركزي طرابلس لنقل مئة مليون دولار أمريكي.

وأكد آغا نقلا عن مصدر من داخل مصرف ليبيا طرابلس أن نقل الأمول تم بصحبة موظفين مكلفين من قبل محافظ مركزي طرابلس الصديق الكبير وأن هذه الأموال تم إيداعها بقسم الإصدار مصراتة التابع للمركزي.

وأوضح رئيس اللجنة عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أن المصدر أكد أن هذه الأموال مخصصة لوزارة الداخلية والتي تم خصمها بمقابل بالدينار بالسعر الرسمي بدون إضافة الرسم من حساب وزارة الداخلية بإدارة العمليات المصرفية.

وأشار آغا إلى أن هذه العملة تصرف بناء على تعليمات من وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا لتغطية تكاليف الأسلحة ومرتبات الخبراء الأجانب المشاركين في العمليات.

وأكد رئيس اللجنة أن هذه الخطوة أتت بعد أن أصبحت عمليات التحويل والتحايل بالاعتمادات عن طريق المصارف مكشوفة وسهل تتبعها فكان لابد من إحضار العملة نقدا.

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