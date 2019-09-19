السفير الأمريكي يلتقي المشير لبحث الأوضاع الراهنة في ليبيا

التقى السفير الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، بالقائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، لمناقشة الأوضاع الراهنة في ليبيا وإمكانية التوصّل إلى حلّ سياسي للصراع الدائر منذ فترة.

ونشرت السفارة الأمريكية، صورة تجمع السفير الأمريكي مع المشير خليفة حفتر، خلال لقائهما.

وفي وقت سابق، التقى السفير الأمريكي مع المبعوث الأممي في ليبيا غسان سلامة، بحضور مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر، لبحث المستجدات والأحداث في ليبيا.

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