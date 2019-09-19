الغرياني: حفتر عدو لله ولدينه ولوطنه قتله واجب على كل مسلم

أفتى المفتي المعزول، الصادق الغرياني، بوجوب قتل القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر، واصفا ذلك بأنه قتال مشروع لا لبس فيه.



وخلال استضافته من مقر إقامته بتركيا في لقاء عبر قناة “التناصح”، الأربعاء، رصدته “بوابة إفريقيا الإخبارية”، قال الصادق الغرياني: “لم يبدأ الآن، حفتر خرج على الشرعية وبدأ حربه منذ 5 سنوات من عام 2014، عندما لم يكن في ليبيا إلا جسم واحد له الشرعية، وهو المؤتمر الوطني”



وتابع: “خرج وأعلن بكل صفاقة تجميد الدستور وكذا وكذا، فهذا انقلاب على الشرعية، منذ ذلك الحين قتاله واجب على الناس “



واستطرد قائلا: “قتل وهجر عشرات الآلاف من المظلومين، واستحل ديارهم وأموالهم، فهو باغ على الشرعية ومعتد على الحرمات، ويجب على كل مسلم أن يقاتله، لا تجوز مهادنته، هذا عدو لله وعدو لدينه وعدو لوطنه وعدو لأمته”



وأكمل: “أمر الله بقتله، وهذا قتل مشروع وليس قتال عدوان، قتاله قتال مشروع لا التباس فيه”







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