في ذكرى استشهاده..احتفالا شعبيا في كهف ميلاد عمر المختار ببئر الأشهب

أقيم مساء اليوم، احتفالًا شعبيًا بمنطقة بئر الأشهب ” 90 كم شرق مدينة طبرق ” ، بمناسبة الذكرى الـ88 لاستشهاد شيخ الشهداء عمر المختار.

وأفاد مراسل “بوابة إفريقيا الإخبارية” بطبرق، بأن الأحتفال أقيم بالكهف الذي ولد به شيخ الشهداء ، بحضور عميد بلدية بئر الاشهب فتح الله خطاب، وأعضاء المجلس البلدي، وحكماء وشيوخ المنطقة، ورجال الأمن ولفيف من سكان المنطقة، بالإضافه إلى حضور جهات عديدة ومسؤولة ووفود من المدن الليبية من بينهم أحفاد المجاهدين وأسرهم علي رأسهم أسرة آل المختار .

وألقيت الكلمات خلال الاحتفالية التي تظهر تاريخ شيخ الشهداء النضالي ضد الطليان من عميد البلدية ومن مجلس حكماء المنطقة، وألقيت القصائد التي تبين الجهاد الليبي خلال رحلة عمر المختار الذي ولد بمنطقة جنزور في الكهف الشهير عام 1858 تقريبًا، حتى حكم عليه بالإعدام شنقاً عام 1931 بمنطقة سلوق.

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