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إبراهيم هيبة: السراج جهوي عاجز خطر على وحدة ليبيا وسلامتها

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

وصف أستاذ العلاقات الدولية والسياسات المقارنة إبراهيم هيبة، رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، بأنه يمثل “العجز” ذاته، منبها إلى أن قرارت السراج الغير دستورية والارتجالية -بحسب وصفه- قد يكون لها نتائج كارثية علي مناحي سياسية واقتصادية واجتماعية كثيرة.
 
 وخلال منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل “فيس بوك”، اليوم الجمعة، قال هيبة: “لسان حال السراج يقول “طز في المجلس الرئاسي، وطز في الاتفاق السياسي، وطز آخر في الليبيين” “
 
 وتابع: “هذا الرجل الجهوي يشكل خطرا حقيقيا علي وحدة ليبيا وسلامتها” 

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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