إبراهيم هيبة: السراج جهوي عاجز خطر على وحدة ليبيا وسلامتها

وصف أستاذ العلاقات الدولية والسياسات المقارنة إبراهيم هيبة، رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، بأنه يمثل “العجز” ذاته، منبها إلى أن قرارت السراج الغير دستورية والارتجالية -بحسب وصفه- قد يكون لها نتائج كارثية علي مناحي سياسية واقتصادية واجتماعية كثيرة.



وخلال منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل “فيس بوك”، اليوم الجمعة، قال هيبة: “لسان حال السراج يقول “طز في المجلس الرئاسي، وطز في الاتفاق السياسي، وطز آخر في الليبيين” “



وتابع: “هذا الرجل الجهوي يشكل خطرا حقيقيا علي وحدة ليبيا وسلامتها”

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا