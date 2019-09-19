القيادة العامة: حفتر ونورلاند ناقشا الأوضاع العسكرية والحرب على الإرهاب

ذكر مكتب الإعلام التابع للقيادة العامة، أن لقاء القائد العام المُشير خليفة حفتر بالسفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد بنورلاند «جاء في إطار بحث الأوضاع العسكرية في ليبيا وحرب القوات المُسلحة على الإرهاب، وتعزيز للعلاقة بين الدولتين الليبية والأمريكية».

وفي وقت سابق، أعلنت السفارة الأميركية في ليبيا أن نورلاند التقى بالمشير حفتر في أبو ظبي لمناقشة الأوضاع الراهنة في ليبيا وإمكانية التوصّل إلى حلّ سياسي للصراع في ليبيا.

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ولم تذكر السفارة أي تفاصيل أخرى حول اللقاء.

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