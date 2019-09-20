الهلال الأحمر الليبي يشارك في اجتماع بيروت لبحث القضايا الإنسانية

أعلنت الأمانة العامة للهلال الاحمر الليبي، مشاركتها في الاجتماع المعنقد في العاصمة اللبنانية بيروت، والذي يحضره قادة الجمعيات الوطنية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضحت الجمعية، ان الاجتماع يأتي لأجل للتحضير للاجتماعات الدستورية للحركة الدولية، ومعالجة أهم التحديات، التى تمر بها المنطقة وآليات التنسيق والتعاون بينهم.

وحول النشاطات الإنسانية، للهلال الأحمر الليبي، أوضحت الجمعية العامة، أن قافلة طبية تابعة لها، اختتمت زيارة للرفع من معاناه النازحين من مدينة مرزق وسكان منطقة وادي عتبة عبر تقديم خدمات الكشف المجاني .

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