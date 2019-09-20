تدشين ديوان رئاسة مجلس وزراء المؤقتة في بنغازي

نظمت الحكومة المؤقتة حفلا، أمس الخميس، بمناسبة تدشين ديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، بحضور رئيس ووزراء الحكومة، وعدد من أعضاء مجلس النواب والمسؤولين وعدد من أعيان المدينة.

ووفقا للصفحة الرسمية للحكومة المؤقتة على موقع التواصل “فيس بوك”، شهدت مراسم الافتتاح عرضا لفيلم وثائقي عن سيرة الراحل إبراهيم بكار، الذي قدم خدمات جلية لليبيا، ولبنغازي على وجه الخصوص.

وخلال تقديمه لحفل الافتتاح، قال الناطق باسم الحكومة المؤقتة، حاتم العريبي، “إن هذا الصرح المعماري يعد الأول في تاريخ المدينة”، لافتا إلى رمزية إنشاء المقر بمنطقة بوعطني في بنغازي لها دلالتها بعد الانتصار على الإرهاب والوصول لقتاله في آخر معاقله بطرابلس، وفق قوله.

وأوضح أن إنشاء المقر ضمن مشاريع إعادة الاستقرار لبلدية بنغازي كان بإشراف البلدية، مشيدا بدعم محافظ مصرف ليبيا المركزي البيضاء، علي الحبري، وكافة المصارف التجارية العاملة وشركة الخليج العربي للنفط، للحكومة المؤقتة.

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