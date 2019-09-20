شتاينماير: حلول الأزمة الأوروبية مرتبطة بتهدئة الأوضاع في ليبيا 

ذكر رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، فرانك فالتر شتاينماير، أن أي حلول أوروبية لأزمة المهاجرين، يجب أن تكون مصحوبة بحلول تهدف إلى تهدئة الأوضاع في ليبيا.

وأوضح شتاينماير، خلال حديثه للصحفيين، بمقر الرئاسة الإيطالية قصر كويرينالي، أن بلاده ستعمل على دعم الملف الليبي، عبر المبادرة الألمانية لعقد مؤتمرا دوليًا، في برلين، بحضور دبلوماسي دولي، في شهر أكتوبر القادم.

وشدد الرئيس الألماني، بعد اجتماعه لنظيره الإيطالي سيرجو ماتاريلا، بضرورة الوقوف مع إيطاليا ويجب أن لا نتركها وحدها تواجه أزمة المهاجرين، وتخفيف الأعباء التي أثقلتها في هذا الملف.

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