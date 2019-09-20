الرئيس الإيطالي: الحراك الدولي لحلّ أزمة ليبيا يعتبر “خطوة مفيدة”

وصف رئيس جمهورية إيطاليا، سيرجو ماتّاريلا، المؤتمر الوزاري الذي ستشارك فيه الدول الإقليمية لبحث الأزمة الليبية، بأنه خطوة مفيدة نحو المؤتمر الذي تعمل على تحضيره برلين، في أكتوبر القادم.

ويأتي المؤتمر الوزاري، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، يوم الرابع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري.

وأعرب ماتاريلا عن سعادة بلاده، بعد اتخاد ألمانيا زمام المبادرة وعقد مؤتمرا دوليا حول ليبيا، مشيرا في حديثه أن الأزمة الليبية يجب أن تكون حلولها سياسية عبر التفاهمات بين الأطراف الفاعلة.

وأوضح الرئيس الإيطالي، بعد اجتماعه بنظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير، أن الجهود الأوروبية لحلّ الأزمة في ليبيا، يأتي لإنقاذها من الإرهاب والاتجار بالبشر.

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