إيطاليا: الفوضى في ليبيا قد تؤدى إلى فضاءات للمتاجرين بالبشر ومستوطنات لبؤر الإرهاب

أعرب الرئيس الإيطالي، سيرجو ماتّاريلا، عن أمله بأن يشكل المؤتمر الوزاري للدول المعنية بالأزمة الليبية، الذي سينعقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، خطوة مفيدة نحو مؤتمر برلين، المزمع انعقاده في أكتوبر القادم.

وقال ماتاريلا، في تصريح للصحفيين بعد اجتماع في روما جمعه بنظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير: “نحن سعداء للغاية بأن ألمانيا قد اتخذت مبادرة لعقد مؤتمر دولي في برلين في أكتوبر فيما يتعلق بالأوضاع في ليبيا”، وفقا لما أوردت وكالة “آكي” الإيطالية.



تابع: “نأمل أن تكون مبادرة فرنسا وإيطاليا، الجانبية للجمعية العامة للأمم المتحدة في الأسابيع المقبلة، خطوة مفيدة نحو مؤتمر برلين، لإيجاد حلول تسمح أخيرًا لهذا البلد أن يجد الاستقرار والوقف الفوري لإطلاق النار، وإستبعاد أي حل عسكري والتمكن من التوصل إلى تفاهمات بين الليبيين، من خلال عمل ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، غسان سلامة”.

وأضاف: “هذا يعني جهوداً متوافق عليها في أوروبا كي لا تؤدي الفوضى، التي اضطر المواطنون الليبيون لتحملها، إلى معاناة لهم وإلى فضاءات أكبر للمتاجرين بالبشر ومستوطنات لبؤر الإرهاب، مع مخاطر زعزعة الاستقرار لمنطقة شمال أفريقيا بأكملها”.

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