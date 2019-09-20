اخبار ليبيا الان

تجمع تاناروت للإبداع يحتفي بـ”نوستالجيا”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن تجمع تاناروت للإبداع في مدينة بنغازي، عن إقامته معرض للفن الرقمي ” Digital art” للفنان محمد بي، أيام الثلاثاء والأربعاء القادمين، من الساعة الخامسة مساءًا إلى الساعة الثامنة مساءًا.

وأوضح التجمع، عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، أن الدعوة للمعرض، ستكون عامة لجميع محبّي الفنّ والمهتمين بالفنّ الرقمي، الذي أصبح يتوسّع بشكل كبير.

وحول المناشط الأسبوعية، لتجمع تاناروت، كان منها، دورة تعليم العزف على البيانو مع الفنان وليد بن صريتي، ودورتي تعليم خط النسخ للصغار والكبار مع الأستاذ عبدالرحمن السمالوسي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك