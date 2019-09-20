تجمع تاناروت للإبداع يحتفي بـ”نوستالجيا”

أعلن تجمع تاناروت للإبداع في مدينة بنغازي، عن إقامته معرض للفن الرقمي ” Digital art” للفنان محمد بي، أيام الثلاثاء والأربعاء القادمين، من الساعة الخامسة مساءًا إلى الساعة الثامنة مساءًا.

وأوضح التجمع، عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، أن الدعوة للمعرض، ستكون عامة لجميع محبّي الفنّ والمهتمين بالفنّ الرقمي، الذي أصبح يتوسّع بشكل كبير.

وحول المناشط الأسبوعية، لتجمع تاناروت، كان منها، دورة تعليم العزف على البيانو مع الفنان وليد بن صريتي، ودورتي تعليم خط النسخ للصغار والكبار مع الأستاذ عبدالرحمن السمالوسي.

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