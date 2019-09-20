موجز لأبرز الأحداث والتطورات الميدانية في ليبيا

كشف مسؤول عسكري في الجيش الوطني، أن وحدات الجيش تعمل هذه الفترة على تطوير عمليات الهجوم، بعد تنفيذ سلاح الجو ضرباته على مواقع تابعة للوفاق.

وأوضح المسؤول العسكري في تصريح لصيحفة “الشرق الأوسط”، أن الأيام الماضية، ركّز سلاح الجو على ضرب مواقع دقيقة واستباقية لقواعد الإمداد الخلفية للمجموعات المسلحة، إضافة لمواقع خروج الطيران التركي المسير.

وأشار أن عملية تطوير عمليات الهجوم للجيش، تأتي في سياق التمهيد للتحرك المقبل لوحدات الجيش التي تتأهب للاقتحام والهجوم.

وأكد المسؤول العسكري، أن المجموعات المسلحة، تعيش هذه الفترة، تشتتًا في قدراتها القتالية، بعد ضربات سلاح الجو لمواقع كان يعتمد عليها.

وحول الوضع الميداني، أعلنت شعبة الإعلامي الحربي بالجيش، أن سلاح الجو استهدف مواقع تابعة لـ “القوة الوطنية المتحركة” الموالية للوفاق، بمنطقة جنزور.

وذكرت مصادر أن اشتباكات مسلحة شهدتها غريان، بوسط المدينة، بين مجموعات مسلحة تابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق ومجموعة أخرى تابعة لوزارة الدفاع في الوفاق، سببها تهريب الوقود والمحروقات، وأن اندلاع الاشتباكات بدأ مع الساعة التاسعة مساءًا.

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