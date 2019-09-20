افتتاح ديوان الحكومة الموقتة في بنغازي

افتتح رئيس الحكومة الموقتة، عبد الله الثني، مقر ديوان رئاسة مجلس وزراء الحكومة في مدينة بنغازي.

وأطلقت الحكومة على قاعة الاجتماعات الكبرى في ديوانها بالمدينة، اسم إبراهيم بكار؛ «تخليدا لذكراه وعرفانا بدوره الوطني»، حسب بيان بلدية بنغازي على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس.

وشهدت مراسم الافتتاح، عرض فيلم وثائقي عن سيرة بكار، ثم ألقى الناطق باسم الحكومة، حاتم العريبي، كلمة خلال الحفل، أكد فيها أن «هذا الصرح المعماري يُعد الأول في تاريخ المدينة».

وأوضح العريبي أن إنشاء المقر ضمن مشاريع إعادة الاستقرار لبلدية بنغازي كان بإشراف البلدية، مثمنًا دعم محافظ المصرف المركزي في البيضاء، علي الحبري، وكافة المصارف التجارية العاملة، وشركة الخليج العربي للنفط، للحكومة الموقتة التي أنجزت مئات المشاريع، «دون أن تتحصل على درهم واحد من إيرادات النفط».

وذكر العريبي أن «رمزية إنشاء هذا المقر بمنطقة أبو عطني في بنغازي، لها دلالاتها الواضحة بعد الانتصار على الإرهاب»، مشددًا على أن المقر تكريم لبنغازي وتضحياتها ولدماء شهدائها».

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