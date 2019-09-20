الجيش يشن سلسلة غارات على مواقع الوفاق

تقرير 218

بعد إعلان اللواء أحمد المسماري الناطق باسم القيادة العامة أن المنطقة الممتدة من سرت إلى مدينة زوارة هي مسرح للعمليات العسكرية نفذ سلاح الجو التابع للجيش الوطني أمس عدة غارات على مواقع لقوات الوفاق.

وشنت مُقاتلات سلاح الجو غارتين على معسكر الدفاع الجوي بمنطقة السكت بمدينة مصراتة ولم تعرف خسائر هذه الضربات حتى الآن، كما استهدف سلاح الجو عدة مواقع أخرى للوفاق بينها مقر القوة الوطنية المتحركة بمنطقة جنزور وبحسب الإعلام الحربي فإن الضربة حققت أهدافها بنجاح.

وفي غارة أخرى تمكنت الطائرات الحربية من تدمير آليتين مسلحتين وسيارتين جنوب العاصمة طرابلس بالقرب من منطقة السبيعة تحمل عناصر للمجموعات المسلحة وأجهزة تشويش، كما استهدف سلاح الجو تمركزا لقوات الوفاق بمنطقة بئر علاق شرق مدينة العزيزية.

وعلى الأرض اندلعت اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بمنطقة خلة النور ووادي الربيع بين الوحدات العسكرية التابعة للجيش الوطني وقوات الوفاق إضافة إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة بشارع الخلاطات.

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