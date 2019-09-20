الهلال الأحمر ينتشل جثتان في طرابلس

أعلن الهلال الأحمر فرع طرابلس انتشال جثتين، الأولى كانت داخل مبنى مهجور قرب محطة وقود تقع بمنطقة عمر المختار، فيما انتشلت فرق الهلال الأحمر الجثة الثانية من ميناء طرابلس البحري.

وقال الهلال الأحمر أن الجثة الأولى كانت مجهولة الهوية لعدم الحصول على أي مستندات رسمية بالقرب منها، فيما تم التعرّف على هوية صاحب الجثة الثانية بعد الاطلاع على المعلومات الموجودة على أوراق رسمية بالقرب منها.

وتواصل فريق انتشال الجثث التابع للهلال الأحمر مع جهاز الإسعاف والطوارئ ليتم نقل الجثتين إلى دار الرحمة، استعداداً لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.

ويواصل الهلال الأحمر الليبي بكامل أفرعه الموزعة على مناطق البلاد، عمله التطوعي والإنساني، خاصة في الفترة الأخيرة التي تشهد فيها البلاد توتراً أمنياً وعسكرياً كبيرين، برز فيها دور شبيبة الهلال الأحمر بشكل كبير.

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