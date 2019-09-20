حرس المنشآت النفطية يقوم بدوريات مشتركة لتأمين المنشآت

قام جهاز حرس المنشآت النفطية فرع الواحات، بدورية مشتركة ضمّت كل من سرية الشرطة العسكرية، وسرية الاستخبارات العسكرية، والسرية الرابعة استطلاع بالواحات، ومديرية أمن جالو.

وشملت الدوريات وفق وكالة أنباء البيضاء الحقول النفطية الواقعة بالقرب من مناطق: جالو، أوجلة، اجخرة، وحقول: النخلة، النافورة، آمال، الزويتينة 103، أبو الطفل، بالإضافة إلى الحقول الواقعة في نطاق حوض مرادة، زلة، السماح، زلطن، وصولا إلى أقصى الجنوب بحقل الواحة.

وتعمل المنشآت النفطية بشكل جيد، بتأمين من قبل القوات المسلحة، بتسيير دوريات لضبط الخروقات من أيّ مجموعات خارجة عن القانون.

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