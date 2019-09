“مالية الوفاق” تبحث مشروع مقترح الميزانية العامة لسنة 2020

المتوسط:

بحثت اللجنة المالية الدائمة بوزارة المالية في حكومة الوفاق، مشروع مقترح الميزانية العامة لسنةِ 2020 مع الجهات الممولة من الخزانة العامة والتي تمثلت بالهيئة العامة للشباب والرياضة والهيئة العامة للموارد المائية بالإضافة إلى هيئة رعاية أسر الشهداء والمفقودين

جاء ذلك خلال اجتماعها السادس عشر يوم أمس الخميس، ضمن سلسلة اجتماعاتها الدائمة

وكانت اللجنة قد تطرقت يوم الأربعاء الماضي، خلال اجتماعها الخامس عشر إلى مناقشة ميزانية الهيئة العامة

