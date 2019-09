“ميناء الخمس”: ضبط كمية كبيرة من الكبدة المستورة الفاسدة

المتوسط:

تمكنت الأجهزة الأمنية بميناء الخمس، من ضبط خمسة حاويات مبردة، تحمل بداخلها كميات كبيرة من الكبدة المستوردة والفاسدة.

وأفاد الناطق باسم مصلحة الجمارك الرائد فهمي الماقوري، في تصريح صحفي، بأن الباخرة التي حمّلت شحنة الحاويات، تابعة لوكالة عبر أعالي البحار، وأن تاريخ وصولها يوم العاشر من سبتمبر، مبينا أن كل حاوية تحتوي على 1500 كرتون تقريبًا، ومجموع وزن الحاويات يصل إلى 11700 كيلو جرام.

