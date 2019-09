المتوسط:

شارك وفد من وزارات العدل والداخلية والخارجية بحكومة الوفاق بالإضافة إلى البعثة الليبية بجنيف في الاجتماع الثاني والأربعين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف المنعقد هذه الأيام.

وقام الوفد على هامش المؤتمر بتنظيم ندوة حول حقوق الإنسان في ليبيا الواقع والإصلاحات بحضور عدد كبير من الشخصيات الدولية الحقوقية المؤثرة في القرار الدولي في مجالات حقوق الإنسان.

واستعرض الوفد بالتنسيق مع البعثة الليبية بجنيف الوضع الراهن لحقوق الإنسان في ليبيا وتأثير الحرب الأخيرة على العاصمة طرابلس في زيادة تعقيد هذا الملف وصعوبة إيجاد الحلول المناسبة.

The post في جنيف.. وفد وزاري بالوفاق يبحث إيجاد حلول للحرب بطرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية