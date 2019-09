المتوسط:

أعلنت السفارة الإيطالية لدى ليبيا التكفل بعلاج لـ4 أطفال مصابين بمرض سرطان الدم.

وأوضحت السفارة، في تغريدة لها بموقع “تويتر” أنه جرى اليوم الخميس تسفير 4 أطفال من بنغازي إلى روما لمقاومة مرض سرطان الدم، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار المساعدة المقدمة إلى 80 طفلاً من جميع أنحاء ليبيا.

