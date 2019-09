قاسم لـ”المتوسط”: إنقاذ 493 مهاجرا قرب طرابلس

خاص المتوسط / حنان منير:

أعلن المتحدث باسم خفر السواحل التابعة لحكومة الوفاق، أيوب قاسم، إنقاذ 493 مهاجرا كانوا على متن 6 قوارب مطاطية خلال 6 عمليات في أسبوع وذلك في مناطق تقع إلى شمال شرق وشمال غرب طرابلس.

وأوضح قاسم، في تصريح خاص لـ” المتوسط” أن المهاجرين بينهم 28 امرأة و5 أطفال، من دول إفريقية جنوب الصحراء ودول عربية وآسيوية.، مشيرا إلى أنه تم نقلهم جميعا إلى مراكز الاحتجاز.

وتعتبر ليبيا محطة للمهاجرين غير الشرعيين من مختلف الجنسيات في طريقهم إلى أوروبا منذ أحداث 2011، إذ يستغل المهربون الفوضى التي تسود ليبيا لنقل عشرات الآلاف من المهاجرين سنويًّا باتجاه أوروبا، فيما يشكو الأوروبيون باستمرار من تفاقم الأزمة، وتعاني الجهات المختصة نقصًا كبيرًا في الإمكانات لمحاربة مهربي وتجار البشر والمهاجرين غير الشرعيين.

