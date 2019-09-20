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“الهلال الأحمر”: انتشال جثتان في طرابلس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أعلن الهلال الأحمر فرع طرابلس انتشال جثتين، الأولى كانت داخل مبنى مهجور قرب محطة وقود تقع بمنطقة عمر المختار، والثانية من ميناء طرابلس البحري.

وأفاد الهلال الأحمر على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” بأن الهلال الأحمر بأن الجثة الأولى كانت مجهولة الهوية لعدم الحصول على أي مستندات رسمية بالقرب منها، فيما تم التعرّف على هوية صاحب الجثة الثانية بعد الاطلاع على المعلومات الموجودة على أوراق رسمية بالقرب منها.

 

ويواصل فريق انتشال الجثث التابع للهلال الأحمر مع جهاز الإسعاف والطوارئ نقل الجثتين إلى دار الرحمة، استعداداً لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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