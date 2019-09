المتوسط:

اجتمع مدير أمن أجدابيا العميد الصادق اللواطي اليوم بقاعة المديرية بمنتسبي قسم التدريب وبحضور المساعد للشؤون العامة عقيد سليمان فرج ورئيس قسم الخدمات عقيد عبد الله خيرالله ورئيس قسم العلاقات العامة المقدم ابراهيم فرج فكرون وذلك لمناقشة الامور التي تخص الدورة التدريبية المقامه تحت اشراف قسم التدريب

وأكد مدير الامن على ضرورة احترام المستجدين والتعامل معهم بصورة العسكرية الصحيحة وظهور هذه الدورة بالمظهر اللائق وستكون هناك وجبة افطار ابتدأ من السبت القادم.

وشدد مدير الامن على المحافظة على النظافة العامة داخل قسم الخدمات وستكون هناك محاضرات قانونية ودينية بالتعاون مع مكتب الاوقاف اجدابيا.

وعبر رئيس قسم التدريب النقيب عمر اشويقي عن شكره لمدير الامن على دعمه لبدء هذه الدورة وسير القسم بخطى ثابتة لإظهار هذه الدورة من أفضل الدفعات.

The post تفاصيل اجتماع مدير أمن أجدابيا بأعضاء قسم التدريب appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية