المتوسط:

تقوم إحدى شركات المقاولات العامة، بإصلاح الطريق العام الرابط بين منطقتي قيمنس وسلطان بتعاقد مباشر مع مصلحة الطرق والجسور.

كما تم تكليف دورية من قسم المرور والتراخيص. اجدابيا ودورية من مركز شرطة سلطان عند دخول الشركة لحدود الإدارية لمديرية أمن اجدابيا بناء على تعليمات مدير الأمن العميد/الصادق مفتاح عمر اللواطي.

The post إصلاح الطريق العام الرابط بين منطقتي قيمنس وسلطان appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية