ليبيا.. نهاية الخلاف بين فرنسا وإيطاليا؟

تتناول هذه الحلقة من “وجها لوجه” بوادر مصالحة بين فرنسا وإيطاليا بعد خلاف طويل بين البلدين بشأن ليبيا حيث كانت روما تتهم باريس بتقويض جهودها الرامية هناك لإنهاء الحرب وتحقيق الاستقرار كما كانت روما ترفض تحمّل العبء الأكبر من الهجرة غير النظامية في غياب سياسة أوروبية موحدة مع السيد مصطفى الفيتوري المحلل السياسي المختص في شؤون شمال أفريقيا، والسيد خطار أبو دياب أستاذ العلاقات الدولية في جامعة Paris sud .
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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