قام رئيس الإدارة العامة الدعم المركزي _فرع تاجوراء، بعقد اجتماع للوحدات الأمنية بالفرع.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن متابعة لسير المهام الأمنية بكل الوحدات والتشديد على الضبط والربط ورفع درجة الحس الأمني وتقديم كل الجهود المبدولة للمحافظة على الاستقرار الأمني في كل الإمكان العامة والخاصة وحماية مؤسسات الدولة، وضبط المطلوبين للعدالة وتسليمهم للجهات ذات العلاقة والتصدي لأي خرق أمني دون تهاون.

