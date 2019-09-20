إنقاذ قرابة 500 مهاجر قبالة سواحل ليبيا

يستمر حرس السواحل الليبي في عمليات إنقاذ المهاجرين غير القانونيين قبالة السواحل الليبية وخلال أسبوع واحد تمكن من إنقاذ 493 مهاجرا على متن 6 قوارب مطاطية، ضمن 6 عمليات إنقاذ منفصلة.

وبحسب ما ذكره الناطق باسم خفر السواحل أيوب قاسم لرويترز فإن المهاجرين الذين وجدوا في مناطق شمال وشمال غرب طرابلس يتحدرون من دول أفريقية جنوب الصحراء ودول عربية وآسيوية بينهم 28 امرأة و5 أطفال وتم نقلهم جميعا إلى مراكز الاحتجاز.

وبحسب ما نقلته رويترز، فقد توفي أحد المهاجرين وهو سوداني الجنسية الخميس في قاعدة ابوستة البحرية في طرابلس إثر إصابته بطلق ناري بعد أن أعادته قوات خفر السواحل إلى الشاطئ، ولم يرد أي تعليق فوري على الحادث من خفر السواحل.

وتأتي هذه الحادثة في وقت تنادي فيه منظمات دولية وحقوقية بضرورة النظر في أوضاع المهاجرين العالقين داخل مراكز الاحتجاز في ليبيا.

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