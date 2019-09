المتوسط:

قامت الإدارة العامة الدعم المركزي _فرع تاجوراء، بتسليم شاحنة مخالفة السياق القانوني، بعدما تم ضبطها وهي محملة بعدة أنواع من مواد التنظيف.

كما قام أفراد الإدارة العامة الدعم المركزي، بنقلها لمقر الفرع لاتخاد مايلزم من إجراءات لازمة بالخصوص، وبعد ذلك تم تسليمها بحضور مركز الشرطة تاجوراء.

