المجبري: تركيا وقطر تدعمان الإرهاب في ليبيا

اتهم عضو المجلس الرئاسي، فتحي المجبري، قطر وتركيا بدعم الإرهاب والتطرف بشكل مباشر في ليبيا.

وقال المجبري : في تصريح صحفي، إن دعوة ألمانية تختلف عن الدعوات السابقة كونها دعت لاجتماع الأطراف المعنية بالأزمة الليبية وأعضاء المجتمع الدولي، مطالبا بمناقشة وضع حدود لتدخلات قطر وتركيا.

ورأى أن معالجة الأثر السلبي للتدخلات في ليبيا ستكون بمثابة الخطوة الأولى على الطريق الصحيح خاصة أن اتفاق الصخيرات السابق بحث توافق الأطراف الليبية وترك قضية الاختلافات الدولية تجاه الأزمة الليبية.

وأشار المجبري، إلى أن الليبيين غير مدعوين للاجتماع ، لافتاً إلى أن هذا التعاطي يتعامل مع التنافس الدولي والإقليمي مع ليبيا وأن الآمال الليبية تعقد على أن يخلص المؤتمر لمنع التدخلات السلبية في الأزمة الليبية.

