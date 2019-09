المتوسط:

أكد عضو مجلس النواب، إبراهيم الدرسي، أن الشعوب العربية تُقتل حاليًا بأموال قطر، وتُساق إلى المذابح، بسبب سياسات أردوغان في المنطقة.

وقال الدرسي، إن سياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، انكشفت في العديد من الدول، وداخل تركيا أيضًا، لافتًا إلى انسحاب أكثر من ألف عضو بحزب العدالة والتنمية في تركيا.

وأضاف الدرسي، أن أردوغان يُقاتل وبقوة مع المشروع الإخواني المُسلح، ومُني بهزيمة في السودان، بإقصاء الرئيس السوداني السابق عمر البشير، وفي مصر بإقصاء الإخوان المسلمين، مؤكدًا سقوط أنصار الإسلام السياسي في العديد من الدول، مثلما حدث في الانتخابات السودانية، من حيث إقصائهم بالصندوق.

وأردف أن سياسات أردوغان أيضًا سبب تفاقم أزمة سوريا، واحتلالها من إيران، وانتشار الشيعة بالأراضي السورية بصورة مُخيفة، لافتًا إلى أن المشروع التركي لا يقتصر على دعم رئيس المجلس الرئاسي المُنصب من المجتمع الدولي، فائز السراج، كما أن الهدف منه المصالح الإيرانية التركية في المنطقة العربية، بالإضافة إلى بعض الدول الطامعة.

The post برلماني: الشعوب العربية تُقتل بأموال قطر وتركيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية