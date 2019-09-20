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السفارة الليبية في إيطاليا تسترجع آثار ثمينة مُهرّبة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت السفارة الليبية في إيطاليا استلام قطع أثرية ثمينة كانت مُهرّبة خارج ليبيا، أمس الخميس، بحضور رئيس مصلحة الآثار الليبية.

وذكرت السفارة في منشور على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك” أن هذه الآثار تعود إلى حقبة ما قبل التاريخ، ولها قيمة تاريخية كبيرة جداً، حسب وصفها.

من جانبه، أكد السفير الليبي لدى إيطاليا، عمر الترهوني، أنه وفريق عمل السفارة سيستمرون في التعاون مع مصلحة الآثار الليبية لتنفيذ عملها وتقديم كل التسهيلات لإعادة الآثار المُهربة إلى موطنها الأصلي.

وشددت السفارة الليبية على أهمية مُتابعة ملف الآثار المُهربة من ليبيا لما لها من ارتباط وثيق بتاريخ وعراقة البلاد منذ آلاف السنين، ولما تتمتع به من قيمة تاريخية لا تُقدّر بثمن.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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