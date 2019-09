برلماني: أعضاء هيئة التدريس رفضوا زيادة المرتبات لتحقيق مآرب شخصية

المتوسط:

أكد عضو مجلس النواب، سعد المريمي، أن القانون رقم “2” لعام 2018م، الخاص بمرتبات أعضاء هيئة التدريس، أعطى لأعضاء هيئة التدريس حقوقهم في المرتبات، لكنه لم يُنشر في الجريدة الرسمية ولم تطبقه السلطة التنفيذية بسبب تدخل بعض أعضاء هيئة التدريس لتعديل مادة في قرار قانون الجامعات الخاص بأعضاء هيئة التدريس.

وقال المريمي، في تصريح صحفي “لن نوافق أبدًا على تحويل عضو هيئة التدريس الذي يحكمه قانون الجامعات إلى موظف عادي يحكمه قانون العمل، بحيث يحصل عضو هيئة التدريس على الترقية بدون نشر بحوث علمية”، لافتا إلى أن بعض أعضاء هيئة التدريس رفضوا تطبيق القانون رقم “2” الخاص بزيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس لتحقيق مآرب شخصية وتحطيم البحث العلمي، مؤكدًا أنها كارثة حقيقية على التعليم في ليبيا.

وكانت النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس والمعاهد العليا في طرابلس، نظمت أمس الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مبنى رئاسة جامعة العاصمة، وذلك للمطالبة بزيادة مرتبات الموظفين والعاملين بقطاع التعليم العالي.

