المتوسط:

أكد عضو مجلس النواب، إبراهيم الدرسي، أن ألمانيا تسعى لعقد مؤتمر للفرقاء الليبيين، كاشفا أن الإمارات ومصر والسعودية، رفضوا مشاركة تركيا في المؤتمر، لأنها ليست دولة جارة، ولا تربطها أي حدود جغرافية بليبيا.

وأشار الدرسي، إلى أن حكومة الوفاق أثبتت ضعفها أمام العالم أجمع، وأمام الشعب الليبي، وأن تغييرها سيضع دول العالم في موقف محرج.

وتابع عضو مجلس نواب، أن العديد من الدول بدأت تنفض يدها عن حكومة الوفاق، وتدعم قوات الجيش، مؤكدًا أن الدول الكبرى تعلم ما يحدث داخل حكومة الوفاق، واحتوائها لعدد كبير من المُتطرفين والإرهابيين المطلوبين دوليًا.

وزاد الدرسي، أن حكومة الوفاق، لا تملك مقومات القيام بأمور الجهة التنفيذية، مثل السيطرة على السلطة المركزية، في ظل قيام العديد من الجهات بإيقاف الصرف على جنوب وشرق ليبيا، وإقالة الوزراء الذين تعاطفوا مع قوات الكرامة، مؤكدًا سقوط حكومة الوفاق شعبيًا وفي إدارة شؤون البلاد.

The post “الدرسي”: الإمارات ومصر والسعودية رفضوا مشاركة تركيا في اجتماع ألمانيا بشأن ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية